عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بلجراد يبحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي مع رئيس البرلمان الصربي

سفير مصر في بلجراد
سفير مصر في بلجراد ورئيس البرلمان الصربي

استقبل رئيس البرلمان الصربي "إيفيتسا داتشيتش"، السفير المصري في صربيا باسل صلاح، وذلك في مقر البرلمان الصربي، حيث أشار المسئول الصربي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما العلاقات الأخوية التي جمعت الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو، ودورهما الرئيسي في إنشاء حركة عدم الانحياز.


استعرض السفير المصري أثناء اللقاء الجهود الهادفة إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أشار إلى التطلع لتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصربية في ضوء التشكيل الجديد للبرلمان الصربي خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي عُقدت في 3 إبريل الماضي، وبما يُمثل استمراراً للعلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين.


من جانبه أشاد "داتشيتش" بعلاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات لا سيما التعاون البرلماني، منوهًا إلى أن صربيا تولى أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع مصر وتسعى إلى الارتقاء بها في كافة المجالات، مُشيرًا إلى زيارته لمصر في شهر ديسمبر الماضي وتشرفه بلقاء السيد رئيس الجمهورية.

مصر البرلمان جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية رئيس البرلمان عدم الانحياز العلاقات الأخوية الانتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

موضوعات متعلقة

سفيرة مصر في سانتياجو: مواصلة العمل مع الإدارة التشيلية الجديدة لتعميق العلاقات

في واشنطن.. شكري يلتقي كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ

لبحث عدد من القضايا.. شكري يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية

وزارة الخارجية تعلن عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل في الجابون

سفير مصر ببروكسل يبحث التعاون في مجالي الزراعة والتشغيل مع المفوضية الأوروبية

سفيرنا بجوبا يبحث تطورات العلاقات الثنائية والتعاون مع نائبة رئيس جنوب السودان

سفير مصر بالخرطوم: ندعم السودان الشقيق تنمويا واجتماعيا وإنسانيا

وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطورات تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان|صور

ترشيحاتنا

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

الشرطة الأمريكية تعثر على سلاح ناري في مترو نيويورك.. وتكشف تفاصيل جديدة

لماذا نرتكب المعاصي مع تصفيد الشياطين في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

تاريخ من الدماء.. من التنظيم الخاص للجماعة للفرقة 95 إخوان وأجناد مصر

صلاة التسابيح .. مكفرة للذنب مفرجة للكرب تزيد الرزق

سلة الزمالك يفوز على كيب تاون ببطولة أفريقيا لكرة السلة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: هناك الآلاف من فاتن أمل حربي في محاكم الأسرة.. وأطالب بقوانين جديدة

فيديو

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ