عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. طائر يتغوط على بايدن أثناء خطابه بولاية آيوا

طائر يتغوط على بايدن
طائر يتغوط على بايدن أثناء خطابه.. فيديو

تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج أثناء إلقاء خطابه، حيث فضل طائر إسقاط فضلاته على بدلة رئيس الولايات المتحدة.

وكان بايدن يتحدث قبل أن يتفاجأ بسقوط غائط طائر عليه، لكنه لم يبد اهتماما حسبما يظهر في المقطع المتداول بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعرض الرئيس الأمريكي لموقف محرج آخر، خلال خطابه بولاية آيوا ، حيث وصف خلال كلمته عن أزمة الغذاء التي ستسببها الأوضاع حول أوكرانيا، الصين بأنها من بين أكبر منتجي القمح.

وقال بايدن خلال كلمة حول خطوات ستنفذها واشنطن لخفض أسعار البنزين: "أكبر منتجين للقمح: الصين .. آسف، أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذلك الأمور تتدهور والأسعار ترتفع".

على جانب آخر، أشار بايدن إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في رفع أسعار مشتقات النفط في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه أمر بإطلاق مليون برميل يوميًا من احتياطي الوقود الاستراتيجي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أكثر من 30 دولة قامت بسحب احتياطات نفطية استراتيجية، وهو الأكبر بالتاريخ، بقيمة أكثر من 240 مليون برميل.

وللمرة الأولى، استخدم بايدن  مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتهاماً للجيش الروسي الذي يواصل هجومه على كييف.

وتابع في كلمته "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وشركائها متفقون على حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القدرة على تمويل آلته العسكرية وخفض أسعار الطاقة.

بايدن الرئيس الأمريكي طائر طير موقف محرج فضلات طائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

موضوعات متعلقة

رئيس أوكرانيا يشكر بايدن لاستخدامه مصطلح «الإبادة الجماعية»

لأول مرة.. بايدن يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

بعد تغريمه بسبب فضيحة الحفلات.. جونسون يعتذر ويتمسك بالسلطة

توقعات بحصد الزمالك بطولة الدوري.. آراء الجمهور في أسباب خسارة الأهلي من المصري|شاهد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 - 12 رمضان 1443هـ

كندا تدعو الصين للعب دور بنّاء في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

الكومي: اتفقنا من اللحظة الأولى على أن ينفذ رأي الأغلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: هناك الآلاف من فاتن أمل حربي في محاكم الأسرة.. وأطالب بقوانين جديدة

فيديو

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ