شاهد .. طائر يتغوط على بايدن أثناء خطابه بولاية آيوا

تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج أثناء إلقاء خطابه، حيث فضل طائر إسقاط فضلاته على بدلة رئيس الولايات المتحدة.

وكان بايدن يتحدث قبل أن يتفاجأ بسقوط غائط طائر عليه، لكنه لم يبد اهتماما حسبما يظهر في المقطع المتداول بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

WATCH: Bird poops on Joe Biden during speech.



Even the birds know he's a crappy president! pic.twitter.com/XMR0KANJUT — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) April 12, 2022

كما تعرض الرئيس الأمريكي لموقف محرج آخر، خلال خطابه بولاية آيوا ، حيث وصف خلال كلمته عن أزمة الغذاء التي ستسببها الأوضاع حول أوكرانيا، الصين بأنها من بين أكبر منتجي القمح.

وقال بايدن خلال كلمة حول خطوات ستنفذها واشنطن لخفض أسعار البنزين: "أكبر منتجين للقمح: الصين .. آسف، أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذلك الأمور تتدهور والأسعار ترتفع".

على جانب آخر، أشار بايدن إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في رفع أسعار مشتقات النفط في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه أمر بإطلاق مليون برميل يوميًا من احتياطي الوقود الاستراتيجي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أكثر من 30 دولة قامت بسحب احتياطات نفطية استراتيجية، وهو الأكبر بالتاريخ، بقيمة أكثر من 240 مليون برميل.

وللمرة الأولى، استخدم بايدن مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتهاماً للجيش الروسي الذي يواصل هجومه على كييف.

وتابع في كلمته "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وشركائها متفقون على حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القدرة على تمويل آلته العسكرية وخفض أسعار الطاقة.