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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالد فودة يتابع أعمال التطوير بمحيط السوق التجارية بشرم الشيخ استعدادًا لـCop27

خالد فودة
خالد فودة

أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التطوير والمشروعات الجارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بمحيط السوق التجاري ستجعله على قائمة المزارات السياحية لضيوف المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية Cop27 من مختلف الجنسيات.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحيط السوق التجارية القديمة، استعدادا للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومالك المشروعات القائمة والجاري تطويرها.
وتمت مناقشة مجموعة من المشروعات التي من شأنها إحداث تطور هائل وشامل في المنطقة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مثل مشاتل للزهور، وساحة انتظار دولية، وبوابات ذكية مزودة بأحدث أجهزة الاستشعار عن بعد، بالإضافة لكاميرات حديثة للرصد والمراقبة والتأمين وشاشات عرض للأماكن الشاغرة والممتلئة، وأحدث وسائل الإضاءة وإنشاء محطات شحن كهربائي للحفاظ على البيئة وباركينج للسيارات، ومساحات خضراء شاسعة.
ويتم ذلك بالإضافة لاستكمال مشروع مصر القديمة الذي يضم عددا من الأحياء المصرية القديمة التي تمثل أصالة التاريخ وعبق الماضي مثل حي الغورية والأزهر وشارع المعز وخان الخليلي وغيرها من الأحياء القديمة والتي تتوافق معماريا مع مسجد الصحابة.

جنوب سيناء مصر شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء تغيرات المناخ السوق التجاري خالد فودة محافظ جنوب سيناء

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