زيادات وتخفيضات .. أسعار بعض فئات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة ميتسوبيشي فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات إكليبس كروس 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV.

ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وأوضحت دايموند موتورز وكيل سيارات ميتسوبيشي في مصر ، أن السيارة طراز إكليبس كروس موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار فئتين وتخفيضات في فتتين أخرتين .

وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات .

ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

وتظهر ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء .

اما الفئة الثانية فتاتى بطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية ، بالاضافة الى حساسات للركن، وبدالات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية ، للفئة الثالثة .

وتزيد الفئة الرابعة ، بعدد 7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ورادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر .

ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

اما عن أسعار إكليبس كروس 2022

- فئة انسبورت جي ال اكس بسعر 472 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه بخصم 8000 جنيه.

- فئة انسباير جي ال اس 522 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه.

- فئة انستايل جي ال اس 562 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه.

- فئة انفنيتي جي ال اس 602 ألف جنيه بدلاً من 610 آلاف جنيه بخصم 8000 جنيه.