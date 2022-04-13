ميدفيديف يلمح إلى عودة روسيا إلى عقوبة الإعدام.. تفاصيل

ألمح الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى احتمال أن تعيد روسيا قريبا عقوبة الإعدام قانونية مرة أخرى ، وفقا لصحيفة برافدا الروسية.

يأتي بيان ميدفيديف بعد أن انفصلت روسيا عن مجلس أوروبا الشهر الماضي ، الذي ألزم البلاد بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

كما زعم ميدفيفديف أن أفرادًا من الجيش الروسي تعرضوا للتعذيب عندما أسرتهم القوات الأوكرانية ، قائلاً إن هناك حوادث تعرض فيها أفراد من الخدمة الروسية لقطع أعناقهم وإطلاق النار عليهم في منطقة الركبة.

لكن وفقًا للمؤلفة وضابطة المخابرات السابقة ، ريبيكا كوفلر ، فإن تصريح ميدفيديف هو مثال آخر على محاولة روسيا نشر معلومات مضللة.

وقالت كوفلر لقناة فوكس نيوز "موسكو تدير عملية تضليل أخرى لتطبيع رواية عقوبة الإعدام لأنها تسعى إلى تبرير استخدامها ضد أفراد عسكريين أوكرانيين أسرى أو أعضاء معارضة محلية".

وذكرت"استند بوتين مؤخرًا إلى تكتيكات" العهد الأحمر"في عهد ستالين ، داعيًا المواطنين الروس إلى تسليم من يُنظر إليهم على أنهم خونة للسلطات الروسية".

وأضافت: "إنه يريد بث الخوف في نفوس الروس والأوكرانيين الذين قد يفكرون في أنشطة مناهضة للحكومة الروسية مثل الاحتجاجات".

لكن في الواقع، بثت مقاطع فيديو تقول بحدوث انتهاكات ضد أسرى روس بعدما وقعوا في يد قوات موالية لأوكرانيا.