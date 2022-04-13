الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تُسجل اليوم أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.



وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية "الأولى"، أن خلال فترة النهار، تكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، والقاهرة الكُبرى، ومحافظات الوجه البحري، حتى محافظات شمال الصعيد.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترة النهار، مثل جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مضيفة أنه خلال فترة الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس بارد على السواحل الشمالية والقاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري، وحتى شمال الصعيد.



وأكملت منار غانم أن درجات الحرارة الصغرى خلال فترة الليل تتراوح ما بين 13 و14 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة.