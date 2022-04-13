عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

طقس شديد البرودة
طقس شديد البرودة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تُسجل اليوم أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.  

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية "الأولى"، أن خلال فترة النهار، تكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، والقاهرة الكُبرى، ومحافظات الوجه البحري، حتى محافظات شمال الصعيد. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترة النهار، مثل جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مضيفة أنه خلال فترة الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس بارد على السواحل الشمالية والقاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري، وحتى شمال الصعيد.

وأكملت منار غانم أن درجات الحرارة الصغرى خلال فترة الليل تتراوح ما بين 13 و14 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة.   

الأرصاد درجات الحرارة الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

نائب وزير التعليم ينفي رسوب 5 آلاف معلم فى اختبارات الترقي

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

مقنع يقتحم مترو بروكلين الأمريكية ويصيب مصريين.. ما القصة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: اليوم هو ذروة الطقس السيئ وغدا ارتفاع في درجات الحرارة

الأرصاد تحذر المواطنين: مصر تشهد ذروة الانخفاض في درجات الحرارة اليوم.. فيديو

انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

ماذا دار في سلطنة عمان على مدار يومين.. تفاصيل أعمال اللجنة العمانية– المصرية المشتركة برئاسة شكري والبوسعيدي.. وفحوى رسالة الرئيس السيسي إلى السلطان هيثم| فيديو وصور

انخفاض درجات الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة..فيديو

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

تطور جديد في حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل.. فيديو

كتل هوائية شديدة البرودة.. الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة على 5 مناطق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بطريقة مأساوية .. فيل يقتل باحثاً كولومبياً يعمل لصالح جامعة أمريكية

تاج الدين: هدوء الحالة الوبائية في مصر.. ولكنه ما زال نشط عالمياً

تقرير: مصر من أكثر الاقتصادات تنوعًا وتطورًا في الشرق الأوسط

جون كيري: بوتين لن يطفئ الشمس

كنترولات الثانوية العامة تستكمل تسجيل بيانات طلاب المنازل الراغبين في دخول الامتحانات

موجة باردة.. الأرصاد: نشاط لـ سرعات الرياح يصل 50 كم فى الساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

فيديو

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ