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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب في مصر اليوم 13- 4- 2022

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 13- 4- 2022.

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 881 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1028 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1175 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8224 جنيها.

في سياق متصل، قال محمد  زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وعن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا في الجرام، باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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