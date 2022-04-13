التخطيط: وثيقة سياسة ملكية الدولة تتيح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتيح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص حققنا معدل نمو خلال النصف الأول من 21/2022 بلغ 9% .

وأضافت السعيد، أنه من المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى 5.7% القاهرة في 13 أبريل 2022.

و قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، موضحة أن الوثيقة حددت ثلاثة توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام.

