عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كنترولات الثانوية العامة تستكمل تسجيل بيانات طلاب المنازل الراغبين في دخول الامتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كنترولات الثانوية العامة مازالت تستقبل طلاب الثانوية العامة 2022 الدارسين بنظام المنازل ، الذين لم ينتهوا من إجراءات تسجيل بياناتهم في استمارات الثانوية العامة 2022 الإلكترونية ويرغبون في دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب المنازل الذى لم يسجلوا بيانات استمارات الثانوية العامة 2022  ، عليهم التوجه إلى الكنترولات لتسجيل بياناتهم بعد سداد الرسوم المقررة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جار الآن إنهاء باقي الاستعدادات الخاصة ب امتحانات الثانوية العامة 2022 مثل تحديد لجان الثانوية العامة وعددها، وتجهيز الكنترولات وقوائم العاملين فيها 
 

txt

تبدأ 7 مايو .. ننشر جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بالقاهرة

txt

نائب وزير التعليم ينفي رسوب 5 آلاف معلم فى اختبارات الترقي

 

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 يبحث عنه جميع طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر، ليستعدوا لتجهيز انفسهم لمواجهة ما تطلق عليه الأسر المصرية “بعبع الثانوية العامة”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم حتى الآن إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله من اخبار عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “على طلاب الثانوية العامة 2022 أن يترقبوا إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا بشكل رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك"، والصفحة الرسمية لوزير التربية والتعليم على “فيس بوك”، والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “نناشد طلاب الثانوية العامة 2022 عدم الانسياق وراء ما ينشر من أخبار مغلوطة على فيس بوك وواتس آب ويوتيوب بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من مصادر غير رسمية”.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 سيراعى مصلحة طلاب جميع الشعب “علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي”، مشيرةً إلى أنه يشارك بالرأي في وضع جدول امتحانات الثانوية اللعامة اتحاد طلاب مدارس مصر.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 نظرا لحساسيتها ولارتباطها بالتنسيق، تحتاج قبل إعلان تفاصيلها الحصول على موافقات من عدد من الجهات المعنية، فهي لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة دورها أن تعرض الشكل العام لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 على الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 من المقرر أن يتم حسمها بشكل نهائي وعقد المؤتمر الصحفي خلال  أيام.

التربية والتعليم الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة المنازل طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

نائب وزير التعليم ينفي رسوب 5 آلاف معلم فى اختبارات الترقي

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

ترشيحاتنا

هل يمكن أن نعطي الفيتامينات المتعددة للأطفال ؟

بطريقة مأساوية .. فيل يقتل باحثاً كولومبياً يعمل لصالح جامعة أمريكية

تاج الدين: هدوء الحالة الوبائية في مصر.. ولكنه ما زال نشط عالمياً

تقرير: مصر من أكثر الاقتصادات تنوعًا وتطورًا في الشرق الأوسط

جون كيري: بوتين لن يطفئ الشمس

كنترولات الثانوية العامة تستكمل تسجيل بيانات طلاب المنازل الراغبين في دخول الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

فيديو

تفاصيل تداول الصحف الكورية لـ مسلسل الكبير أوي 6 .. فيديو جراف

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ