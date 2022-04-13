كنترولات الثانوية العامة تستكمل تسجيل بيانات طلاب المنازل الراغبين في دخول الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كنترولات الثانوية العامة مازالت تستقبل طلاب الثانوية العامة 2022 الدارسين بنظام المنازل ، الذين لم ينتهوا من إجراءات تسجيل بياناتهم في استمارات الثانوية العامة 2022 الإلكترونية ويرغبون في دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب المنازل الذى لم يسجلوا بيانات استمارات الثانوية العامة 2022 ، عليهم التوجه إلى الكنترولات لتسجيل بياناتهم بعد سداد الرسوم المقررة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جار الآن إنهاء باقي الاستعدادات الخاصة ب امتحانات الثانوية العامة 2022 مثل تحديد لجان الثانوية العامة وعددها، وتجهيز الكنترولات وقوائم العاملين فيها



جدير بالذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 يبحث عنه جميع طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر، ليستعدوا لتجهيز انفسهم لمواجهة ما تطلق عليه الأسر المصرية “بعبع الثانوية العامة”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم حتى الآن إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله من اخبار عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “على طلاب الثانوية العامة 2022 أن يترقبوا إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 قريبا بشكل رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك"، والصفحة الرسمية لوزير التربية والتعليم على “فيس بوك”، والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “نناشد طلاب الثانوية العامة 2022 عدم الانسياق وراء ما ينشر من أخبار مغلوطة على فيس بوك وواتس آب ويوتيوب بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من مصادر غير رسمية”.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 سيراعى مصلحة طلاب جميع الشعب “علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي”، مشيرةً إلى أنه يشارك بالرأي في وضع جدول امتحانات الثانوية اللعامة اتحاد طلاب مدارس مصر.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 نظرا لحساسيتها ولارتباطها بالتنسيق، تحتاج قبل إعلان تفاصيلها الحصول على موافقات من عدد من الجهات المعنية، فهي لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة دورها أن تعرض الشكل العام لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 على الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 من المقرر أن يتم حسمها بشكل نهائي وعقد المؤتمر الصحفي خلال أيام.