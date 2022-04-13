أمن القاهرة ينقل سيدة الى إحدى المستشفيات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى فقد تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بطلب مساعدتها فى نقل شقيقها المقيم بصحبتها إلى إحدى المستشفيات.



على الفور تم الإنتقال والتقابل مع المُبلغة، حيث طلبت مساعدتها فى نقل (شقيقها ، مقيم بمحل البلاغ) للمستشفى نظراً لحالته الصحية، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقل شقيقها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة له.



هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتها.

