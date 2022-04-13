حميد الشاعري: بشتغل مع عمرو دياب على عمل حاليا.. ولم يجامل ابني

قال المطرب حميد الشاعري، إنه يشارك في عمل موسيقي فني مع الهضبة عمرو دياب في الفترة الحالية.



وأضاف حميد الشاعري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، :" لم أقف بجانب ابني نديم في مجال الموسيقى ولم اساعده في مجال الموسيقى والفن، وعشان يعملي أغنية بيطلع عيني ".

وتابع حميد الشاعري:" لا أفرض ابني على الوسط الفني، موضحًا: "عمري ما وقفت جنبه في حاجة، ولا عمري قلت له دو ري مي".

وأضاف الشاعري، : "الفن لا يورث، وأغنية ابني مع عمرو دياب متتسابش ولم يجامل ابني ، وعمري ما دفعت ابني لحاجة يعملها".



