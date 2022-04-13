ممر شرفي في آخر مران..بيراميدز يهنئ إيهاب جلال بتوليه تدريب منتخب مصر

احتفى لاعبو فريق نادي بيراميدز، بمديرهم الفني إيهاب جلال بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

وقرر اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال لخلافة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على أن يتولى المدير الفني لبيراميدز، القيادة الفنية للفراعنة في المرحلة المقبلة، وعقب مباراتي مازيمبي في كأس الكونفدرالية، والتحضير لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار صيف ٢٠٢٣.

وأقام لاعبو الفريق ممرا شرفيا للمدير الفني وجهازه المعاون، على هامش التدريب للتهنئة بتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، مع تمنيات اللاعبين للمدرب بالتوفيق في تحقيق أحلام المصريين.

من جانبه، وجه الكابتن إيهاب جلال الشكر للاعبين على مشاعرهم الطيبة، مطالبا إياهم بضرورة التركيز فقط في مباراتي مازيمبي الكونغولي والمحدد لهما يومي ١٧ و٢٤ أبريل الجاري، في كأس الكونفدرالية، وضرورة عبور تلك المرحلة ومواصلة المسيرة حتى التتويج باللقب القاري.