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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وجوه الحلقة 13.. حنان مطاوع تبلغ الشرطة عن محمود عبد المغني

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهد مسلسل وجوه الحلقة 13 تطورا جديدا في الأحداث، حيث تذهب سلمى أو حنان مطاوع إلى شقيقتها من أجل أن تثبت لها أنها كانت مظلومة ولم تخن زوجها سليم، وأن كل ما حدث مجرد خدعة شارك فيها زوجها سيلم أو عابد عناني ومروان أو محمود عبد المغنى.

وتقرر سلمى إبلاغ الشرطة على مروان والمستشفي التي يستخدمها في تجارة الأعضاء ويتم القبض على مساعدته.

وتنافس حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” الذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه” 
 

يتضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه  3 حكايات مختلفة ليكون إجمالي عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان «حرب نفسية» بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتقدم حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة نفسية وتعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى “وش تالت” كل من حنان مطاوع و محمود عبد المغني و عابد عناني و هالة فاخر ونورهان و تامر فرج و دنيا المصري ورانيا الملاح و حسن عيد و من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، بينما يشارك فى الحكاية الثانية “ميتا فيرس” والتى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان كل من حنان مطاوع وأحمد وفيق وعابد العناني، إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.  

حنان مطاوع محمود عبد المغني الفنانة حنان مطاوع مسلسل وجوه Arts Entertainment

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