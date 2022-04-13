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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يتفقد نادي شربين ..صور

الزيارة
الزيارة

قام  علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لنادى شربين الرياضي، التابع لإدارة شباب شربين ومتابعة الأعمال الإنشائية بصالة الأنشطة الرياضية والتى تبلغ مساحتها ٣٠٠ متر مربع ، بتكلفة وقدرها مليون ومائتين ألف جنيه ، وتنفيذ شركة أنيس البراوى .

كان فى استقباله الشربيني فى بداية جولته التفقدية لنادى شربين الرياضي ، المهندس محمد ابو النيل مدير عام الإدارة الهندسية بالمديرية ، و منير محمد الزناتي المدير التنفيذي لنادي شربين الرياضي ، و وليد الموافى عضو مجلس الإدارة .

وشاهد  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مبنى صالة الأنشطة الرياضية تحت الإنشاء باستاد شربين الرياضي ، وأعمال الخرسانة التى تتم بالمبنى واطمئن على مستوى العمل بالمبنى ، وشدد على أهمية الإلتزام بما جاء فى كراسة الشروط من الأعمال الإنشائية والفنية ، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات فى المواعيد المحددة.  

واكد علاء الشربيني وكيل الوزارة على المهندس محمد ابو النيل مدير عام الإدارة الهندسية متابعة تنفيذ العمليات الإنشائية بصالة الأنشطة بنادى شربين الرياضي ، وأثناء عمليات التسليح وصب الخرسانة ، للاطمئنان على دقة العمل والإلتزام بالنواحي الفنية من خلال الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

واشاد علاء الشربيني وكيل الوزارة بالعناية الخاصة التى توليها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاستثمار في مراكز الشباب ، والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية ، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب ، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسي.

هذه الزيارة تأتى ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التى يقوم بها علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة لمتابعة سير العمل والاعمال الانشائية والانضباط داخل الهيئات الشبابية والاندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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