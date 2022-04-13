رئيس الوزراء القطري يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث حافلة سياحية

أرسل رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية.

وكان ‏الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بعث برقية تعزية، إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزنه بسبب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان .

وغردت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تويتر :" أتابع عن كثب حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم".

وتابع :" كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.