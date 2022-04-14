الحكومة الروسية تدرس تقديم دعم كبير لشركات الطيران

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، عن دراسة الحكومة الروسية تقديم دعم إلى 11 مطارًا في المناطق الوسطى والجنوبية وتعويض شركات الطيران التي فقدت إيراداتها بسبب إلغاء الرحلات والعقوبات الغربية.

فيما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، إنه من المرجح أن تقرر الولايات المتحدة في نهاية المطاف أن الإبادة الجماعية قد ارتكبت في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع "سي إن إن"، قالت وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "تحدث من قلبه عندما وصف ما نراه في أوكرانيا بالإبادة الجماعية من قبل الاتحاد الروسي وقواته".

وقالت نولاند إن الولايات المتحدة لديها "عملية لجمع الأدلة مع مرور الوقت" من أجل اتخاذ قرار رسمي من الحكومة بشأن الإبادة الجماعية.

وقالت نولاند:"لكنني سأتوقع أن ما وصفه الرئيس بايدن بأنه من المرجح أن نجده في نهاية المطاف عندما نتمكن من جمع كل هذه الأدلة، لأن ما يحدث على الأرض ليس حادثا، إنه قرار متعمد من جانب روسيا من قبل قواتها لتدمير أوكرانيا وسكانها المدنيين".

وردا على سؤال حول سبب عدم تأثير العقوبات الرادع على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجابت نولاند بأن السبب في ذلك هو أن بوتين "لا يهتم بشعبه أو بلده، بل يهتم فقط بطموحه الإمبراطوري".

وقالت:"إنه لا يرى أن ما يفعله لا يحول أوكرانيا إلى أنقاض فحسب، بل يحول روسيا أيضا إلى سجن".