الشرطة تتدخلت.. شجار عنيف بين سافيتش وجريليش عقب مباراة أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي.. فيديو

وقع شجار عنيف بين ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد، وجاك جريليش صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكان التعادل السلبي قد حسم مباراة الفريقين، والتي أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءت إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة قبل نهايتاها شهدت توترا كبيرا بين لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، حيث حدثت مشاجرة هائلة استمرت لأربع دقائق وانتهت بحصول فيليبي على بطاقة حمراء.

الشجار العنيف كلف سافيتش، ناثان آكي، رياض محرز، فيل فودين، بجانب جواو كانسيلو بطاقات صفراء.

سافيتش قام بجذب "شعر" الإنجليزي جاك جريليش، حين حاول صانع ألعاب مانشستر سيتي تهدئته خلال مشاجرته مع رحيم ستيرلينج.

صحيفة "إكسبريس" البريطانية، ذكرت أن ثمانية من ضباط الشرطة تدخلوا في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس بالملعب، للفصل بين سافيتش وجريليش.

جريليش بعد أن قام سافيتش بجذب "شعره" رد بشتائم على سافيتش مما أشغل غضب مدافع أتلتيكو مدريد، ليقوم صاحب الـ"27" عامًا باللحاق مع جريليش في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس وواصل الشجار معه.