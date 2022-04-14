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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكبير أوي.. ليفربول يحتفل بكلوب بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

 

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بالتاهل ل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب التعادل أمام بنفيكا.

 

وكتب الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :" نحن ليفربول ". 

 

كما نشر صورة لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق وعلقت “ الكبير اوي ”.

 

 

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لمثلهما، في إياب دور ربع النهائي.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة 21 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى.


وتعادل فريق بنفيكا بهدف عن طريق لاعبه جونزالو راموس في الدقيقة 32 مستغلًا خطأ من دفاع ليفربول، لينفرد بمرمى أليسون ويسدد الكرة في شباكه بيمناه.


وكان فريق بنفيكا قد سجل هدفًا في الدقيقة 23 عن طريق داروين نونيز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، سجل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة زميله ديوجو جوتا الذي استغل خطأ فادحا من حارس مرمى بنفيكا في التصدي للكرة.

وعاد فيرمينو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لـ ليفربول في الدقيقة 65 من متابعة للركلة الحرة التي نفذها تسيمكاس من الجهة اليسرى.

واستطاع بنفيكا معادلة النتيجة بهدفين عن طريق الأوكراني ياريمتشوك والأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقتين 73، 83.

وأحرز البديل ساديو ماني هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 90 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتأهل رفاق محمد صلاح للدور المقبل لمواجهة فياريال الإسباني، مستفيدًَا من فوزه في البرتغال بثلاثة أهداف لهدف.

وشارك محمد صلاح كبديل لزميله ديوجو جوتا في الدقيقة 66.

تشكيل ليفربول
وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - روبرتو فيرمينو

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