بيساعد ابنه في التجارة.. ضبط أب وطفله لاتجارهما في المواد المُخدرة بسوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، من ضبط أب ونجله؛ لاتجارهما في المواد المُخدرة المُختلفة، مُتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار كلًا من:

"محمد. ل. ا - 48 سنوات - عاطل - والمسجل خطر سرقات عامة - والسابق إتهامه في عدة قضايا أخرهم قضية مخدرات، أحمد. م. ل - 15 سنة - عاطل - ويقيمان دائرة المركز"، بالإتجار في المواد المُخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، دُشِنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج أسفرت عن ضبط المتهم الثاني بمنزله وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 250 جرام، مبلغ مالي 450 جنيهًا، وميزان حساس، وسلاح أبيض (مطواه)، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأنه يقوم بمعاونة والده في توزيعها والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والميزان لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه.