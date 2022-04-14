شيفاك.. ياسمين رئيس تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

نشرت الفنانه ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بأطلالة جذابة وهي تضع الماكياج ، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، قد أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

كان آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مسرحية أحفاد ريا وسكينة والتى شاركت فى بطولتها كل من دينا الشربينى ، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.