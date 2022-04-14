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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيفاك.. ياسمين رئيس تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

صدى البلد

نشرت الفنانه ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بأطلالة جذابة وهي تضع الماكياج  ، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

بدون مكياج.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار عبر انستجرام

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وكانت الفنانة ياسمين رئيس، قد أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

كان آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مسرحية أحفاد ريا وسكينة والتى شاركت فى بطولتها كل من دينا الشربينى ، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.

 

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