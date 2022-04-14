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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة طاقم العمل.. آسر ياسين ينشر صورا من كواليس سوتس بالعربي

صدى البلد

نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة من كواليس مسلسل سوتس بالعربي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر آسر ياسين برفقة طاقم العمل وعلق قائلا: سوتس .

ملك بدوي تتعاون مع آسر ياسين في مسلسل “سوتس”

سوتس بالعربي.. ما معنى وقصة مسلسل آسر ياسين ؟

و كانت قد شهدت الحلقة 12 من مسلسل سوتس بالعربي، قضية جديدة تعاون فيها آدم منصور وزين ثابت وتمكنا من حلها، بعدما اكتشفا أن عميلة هامة لدى مكتب المسيري تزور في الأوراق وتنشئ شركات وهمية لكسب أرباح بدون وجه حق.

في البداية حاولت فريدة المسيري الدفاع عن موكلتها التي قامت بدورها الفنانة وفاء سالم كضيف شرف، لكن مع إثبات آدم منصور لتزويرها، انقلبت عليها وأثنت على جهوده.

حاولت وفاء سالم توريط موظف مخضرم لديها في قضية تزوير شهادة جامعية للتخلص منه رغم إخلاصه في العمل معها سنوات طويلة، وتعاطف معه آدم بعدما تشابهت قصتهما وعدم قدرتهما على إكمال الجامعة، وتمكن من توفير تعويض له يمكنه من إنشاء مشروعه الخاص.

في الوقت نفسه ارتبط آدم منصور بصديقته شيرين، لكن علاقته ب ليلى المحامية شهدت مزيد من التقارب، فيما حاول قدري تسبب مشكله له وألمح إلى حبيبته بأنه منشغل بغيرها.

مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني. والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

المسلسل سوتس بالعربي سوتس بالعربي مسلسل سوتس العربي آسر ياسين

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