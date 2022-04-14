إدارة الزمالك تحمل فيريرا التعادل مع فاركو وتتحفظ على الدفع بـ«ثلاثي الفريق»

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن وجود حالة من الغضب من مسؤولو نادي الزمالك، اتجاه جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالفريق الأبيض، بسبب إشراك عددًا من اللاعبين الرافضين للتجديد مع الفريق.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مرتضى منصور حمل فيريرا مسئولية التعادل مع فاركو بسبب رؤيته أن المدرب بدأ المباراة بتشكيل خاطئ ووضع إمام عاشور على دكة البدلاء.

وأكمل شبانة، مرتضى غاضب بسبب إصرار فيريرا على إشراك اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يرغب مرتضى قي تجميد هؤلاء اللاعبين ورؤيته أن الدفع بهؤلاء اللاعبين سيمنحهم فرصة للتألق ويخدمهم بشكل شخصي في وجهتهم الجديدة.



وأتم شبانة، أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك يقوم بدور حائط الصد بين رئيس النادي والمدرب البرتغالي، ويحاول امتصاص غضب والده لتجنب حدوث صدام مع فيريرا.