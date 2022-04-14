حدث ليلا.. ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.. محافظ القاهرة: إخماد حريق مدينة نصر وأعمال التبريد جارية

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مازيمبي يصل مطار القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي مازيمبي الكونغولي إلى مطار القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



اتحاد الكرة يتفق مع «فيفا» على تنظيم دورات لتطوير قدرات مدربي الدوري المصري

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تقديم الدعم المادي والفني لدورة تدريبية تنطلق في شهر مايو المقبل، تهدف لتطوير قدرات مدربي الدوري المصري والممتاز وعدد من مدربي القسم الثاني.



انفجار ذخائر يسبب تضررا شديدا في الطراد الصاروخي الروسي موسكفا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الطراد الحربي "موسكفا" تضرّر "بشدّة" من جراء انفجار ذخائر.



البنتاجون: لا نعرف أهداف العملية الروسية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تعرف المدة التي ستستغرقها العملية الروسية في أوكرانيا ولا أهدافها النهائية.



وصول البحارة المصريين العالقين في ميناء أوكرانيا

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البحارة المصريين قادمين من روسيا، بعد أن علقوا بميناء خيرسون الاوكراني، نظرا الحرب الروسية الاوكرانية.





تونس.. الحكومة تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود لخفض عجز الميزانية

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أمس الأربعاء، رفع أسعار الوقود نحو 5%، للمرة الثالثة هذا العام، في محاولة لكبح العجز في الميزانية.



في مشهد مأساوي.. مصرع طفلة إثر اشتعال النيران بها بالفيوم.. فيديو

شهد ميدان حى السلخانة بمدينة الفيوم حادثا مأساويًا مساء أمس، حيث احترقت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وسط ميدان حي السلخانة بمدينة الفيوم ، أثناء مشاهدتها لأطفال يلعبوان بنيران مشتعلة بسلك غسيل الأواني، وسقوطها في طشت مملوء بالبنزين أمام ورشة أحد محلات أصلاح السيارات .



يحتاج الدعاء.. عبد الرحمن أبو زهرة يدخل العناية المركزة للمرة الثانية

أكد مصدر مقرب من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، دخول الفنان القدير لغرفة العناية المركزة مرة أخرى بعد الجراحة التي أجراها قبل 4 أيام في منطقة الحوض إثر كسر في عظمة الحوض.

تاون جاس تسيطر على حريق خط الغاز أسفل كوبري أبو غزالة

أعلنت شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول عن السيطرة على حريق بخط غاز اسفل كوبرى أبو غزالة بمنطقة الماظة.



ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي “الفصل الدراسي الثاني ”

محافظ القاهرة: إخماد حريق مدنية نصر وأعمال التبريد جارية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة موقع كسر ماسورة الغاز أسفل مطلع كوبرى أبوغزالة تقاطع شارع الطاقة مع شارع النصر بحى شرق مدينة نصر .