باكستانيون يخشون اندثار تقليد العزف على آلة السارانجي المتوارث منذ عهد المغول|شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل عزف باكستانيين يخشون اندثار تقليد العزف على آلة السارانجي المتوارث منذ عهد المغول .

تحت ظلال مسجد بادشاهي القديم في لاهور، يعزف زوهيب حسن على أوتار آلة السارانجي المُشابهة بنغماتها لصوت الإنسان، فتعلو في شوارع المدينة موسيقى تؤثر في سامعيها.

وتغيب تدريجياً آلة السارانجي الكلاسيكية من المشهد الموسيقي في باكستان، ما خلا عازفين قلائل مصرّين على الحفاظ على مكانتها.

وأتقنت عائلة حسن لسبعة أجيال العزف على السارانجي ويحظى الرجل باحترام كبير في باكستان لقدراته في العزف على هذه الآلة، إذ لديه إطلالات منتظمة على قنوات تليفزيونية وإذاعية وضمن حفلات خاصة.

