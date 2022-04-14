للحامل.. كيف تستهلكين الأطعمة الحارة بأمان

من الشائع اشتهاء نكهات ومواد غذائية معينة أثناء الحمل، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للرغبة الشديدة في تناول الطعام الحار لا يزال غير معروف، إلا أن التغيرات الهرمونية ونقص التغذية قد تكون العوامل الأساسية، ومع ذلك، فإن الحمل مرحلة تتطلب أقصى درجات الحذر، ومن الطبيعي أن نتساءل عن سلامة تناول التوابل، ونستعرض لكِ من خلال السطور التالية التفاصيل بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

كيف تستهلكين الأطعمة الحارة بأمان؟

إذا لم يسبب الطعام الحار أي مشاكل أثناء الحمل، يمكنك تناوله بالطريقة المعتادة، ومع ذلك، إذا زاد من شدة مشاكل الجهاز الهضمي ، يمكنك مراعاة الاحتياطات التالية عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل.

تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل في الخارج، بدلاً من ذلك، قومي بإعداد الأطباق في المنزل حيث يمكنك مراقبة كمية التوابل.

تحققي دائمًا من قائمة المكونات وتواريخ انتهاء الصلاحية الموجودة على عبوات التوابل.

إذا أمكن، قومي بشراء البهارات الكاملة وطحنها وتغليفها فى المنزل.

قللي أو تجنبي الأطعمة الحارة إذا كانت تسبب لكِ الانزعاج.

يمكنك أيضًا محاولة الحد من نوع معين من التوابل.

ويجب شراء التوابل من العلامات التجارية المعتمدة من قبل السلطات المنظمة للأغذية فقط.