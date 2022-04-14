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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حتى 28 أبريل

التمويل العقاري: مد فترة التسجيل وسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ببدر

صدى البلد

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة (بدر) بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، ليصبح حتى يوم الخميس الموافق 28/4/2022، بهدف استيعاب كافة أعداد المتقدمين.
 

وأشارت عبدالحميد إلى أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم (135) بتاريخ 15/3/2021 للبدء في طرح الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين إلى العاصملة الإدارية، حيث قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وقت سابق بفتح باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لعدد 9024 موظفا كمرحلة أولى، وذلك بداية من يوم 16/3/2022، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nrh.shmff.gov.eg للقيام بتسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.
 

وأوضحت مى عبد الحميد أنه حتى تاريخه قام عدد 5702 موظف بسداد مقدمات جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان وقام 5279 موظفا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق استعداداً للبدء في إجراء القرعة العشوائية لتخصيص وحداتهم السكنية، ومن ثم البدء في إجراءات الاستعلام الائتماني ومنح التمويل والتعاقد على الوحدة السكنية. هذا مع التأكيد على أنه تم بالفعل إرسال رسائل نصية لعدد 3446 موظفا لم يقوموا بإنهاء إجراءات السداد والتسجيل حتى تاريخه، لإعلامهم بالموعد الجديد للتقديم وسرعة اتخاذ اللازم من جانبهم منعاً لضياع فرصة حصولهم على وحداتهم السكنية.
 

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً حتى 3 عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

العاملين بالدولة الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري

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