برلماني يطالب بإجراء دراسات فعلية لتكلفة أسعار الحديد والأسمنت

أكد النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح، لا يتوافق مع ارتفاع مواده الخام من دول العالم ، مشيرا أن الارتفاع الصادم للأسعار سيؤثر سلبا على حركة التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

وأشار “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تكون أثرت بشكل مؤقت على زيادة أسعار الحديد فقط ، لأن مصر تستورد أغلبية خامات البيليت من أوكرانيا ،لافتا إلى الزيادة المبالغ فيها بخصوص أسعار الأسمنت لاسيما وأنه منتج محلي بالكامل.

تحديد نسب ربح محددة للمستثمر

وطالب بضرورة عمل دراسات فعلية للتكلفة ، مع تحديد نسب ربح محددة للمستثمر ، مشددا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية ، لتحقيق القيمة المضافة المحلية المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وشدد وكيل موازنة البرلمان ، ضرورة التدخل الحكومي الفوري لتخفيض الأسعار وضبطها ، مع ضرورة الرقابة على أصحاب الشركات، نظرا لأهمية حديد التسليح والأسمنت فى مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى تنفذها مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وما يترتب على ذلك من تشغيل الملايين الأيدي العاملة الوطنية، للمساهمة و بقوة في ارتفاع معدلات النمو .

و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.