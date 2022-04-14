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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يدعو الأمم المتحدة والدول المانحة لدعم الاستثمار في التنمية والصحة

ميقاتي
ميقاتي

 دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين للعمل من أجل الاستثمار في التنمية خصوصًا في مجالات الصحة والتربية والحماية الاجتماعية، معتبرًا أنها خط الدفاع الأول لتنمية المجتمع.


وأكد ميقاتي -في كلمته خلال إطلاق الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان خلال الفترة من 2022 و2025- أهمية الشراكة الشفافة بين الدولة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة في لبنان لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة التي يغطيها الإطار الاستراتيجي.


وركز ميقاتي على أهمية إطلاق الإطار الاستراتيجي في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الشركاء كالأمم المتحدة والمانحين والإرادة السياسية الشفافة لدى الحكومة من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني.


وأوضح أن الحكومة تقدر الشراكة بين أفراد المجتمع اللبناني خاصة القطاعين العام والخاص.

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