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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

إشادة أوروبية بأوضاع حقوق الإنسان.. الاستراتيجية الوطنية فرصة كبيرة لتحسين الأوضاع أكثر

اجتماع القومي لحقوق
اجتماع القومي لحقوق الإنسان مع ممثل الاتحاد الأوروبي

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه الكثير من التحديات مثلما يحمل فرصا واعدة، مؤكدة أنه يمكن التغلب علي تلك التحديات والمضي قدماً بدون تردد وبدون القلق من العواقب حيث ينتظرنا مستقبل افضل.

وأوضحت خطاب خلال استقبالها الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، الذي قام بزيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي يثمنه المصريون على جميع المستويات بدءا من المستويات العليا في الدولة وصولا الي القواعد الشعبية في المناطق النائية، في ظل إظهار الاتحاد الأوروبي، دوماً، حماسا للتعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

اجتماع القومي لحقوق الإنسان مع ممثل الاتحاد الأوروبي

وخلال تقديمها للمحاضرة التي ألقاها جيلمور أمام أعضاء المجلس وممثلين عن المنظمات الأهلية وطلاب من الجامعات المصرية، قالت السفيرة مشيرة خطاب أن مصر أمامها فرصة تاريخية، وقد اختار المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يستثمر الفرصة عبر تطوير رؤية استراتيجية لكيفية المضي قدماً، رؤية سوف تستهدف جعل حقوق الإنسان واقعاً وأسلوب حياة، حيث يدرك الأفراد أن حقوق الإنسان تمثل الدافع للتعزيز والارتقاء بأنماط حياتهم.  وأضافت أن برامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي سوف تعزز هذا التوجه.

واعتبرت السفيرة خطاب إطلاق أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي يبرهن على الرغبة الصادقة في التغيير، وهي فرصة ذهبية علينا اقتناصها، وستسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية.

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الكرامة والمساواة جوهر حقوق الإنسان

وفي محاضرته التي حملت عنوان "حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين من منظور أوروبي"، قال جيلمور ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إن الكرامة الإنسانية والمساواة  هما جوهر فكرة حقوق الإنسان ويمكن فهم حقوق الإنسان عن طريق تحديد تلك المعايير الأساسية الضرورية لتأمين حياة كريمة، فكل البشر متساوون ولا يمكننا التمييز بينهم، والكرامة الإنسانية والمساواة وجهان لعملة واحدة.

وأوضح جليمور إنه لا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وأن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان ولكن يمكن التغلب عليها، وقال إن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، وما نعانيه هو الفجوة بين ما نكتبه وما هو موجود على أرض الواقع.

تغير أوضاع حقوق الإنسان في مصر

وأكد السفير جليمور أنه يوجد تغيّر في وضع حقوق الإنسان في مصر من مؤشراته وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واختص من الاستراتيجية ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة داعياً إلي المضي قدما في تحسين سجل حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية حقوق الإنسان حيث أنها ترتبط بالتغير المناخي بسبب أثاره المدمرة التي لا تقتصر علي البيئة فحسب بل أن زيادة درجة الحرارة تقوض الحياة وسبل المعيشة، وقال إن مؤتمر المناخ COP27 الذي سوف يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل "يحمل مدلولا كبيرا".

كانت المناقشات بين ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس القومي، وطلاب الجامعات وممثلي المجتمع المدني، قد أستمرت لمدة ساعتين، وشارك في اللقاء بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر ، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس.
 

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