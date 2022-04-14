تمتد لشهر .. جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للتعليم الفني بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022 بالتعليم الفني يوم الثلاثاء 19 ابريل الجاري حتى الخميس 19 مايو القادم .

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان الامتحانات تجرى للصفين الأول والثاني بالمرحلة الفنية الصناعية عام ومهني وتعليم وتدريب مزدوج ونظام الجدارات على فترتين صباحي ومسائي كما تجرى للصفين الأول والثاني للتعليم الفني الزراعي عام ومهني وتعليم وتدريب مزدوج ونظام الجدارات " صباحي " كما تجرى الامتحانات بمدارس التعليم التجاري والفندقي .

وفي سياق متصل التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة لبحث تطبيق ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 تنفيذًا للكتاب الدوري رقم 7 بتاريخ 6 أبريل 2022 والصادر من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم القبل الجامعي بالإضافة إلى عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك فضلًا عن استكمال المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة وذلك حرصًا على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسات العامة للمنظومة لدعم الاستقرار والثبات الإداري.

وقال محافظ أسيوط إنه تم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية بناءًا على ما انتهت إليه الاجتماعات الدورية لمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات التعليم المختلفة "عام - فني – مجتمعي – تربية خاصة" بعد مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي2021/2022 ومراعاة جميع الكتب الدورية والقرارات والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والامكانيات المتاحة لجميع المدارس مؤكدًا على وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الإمتحانات وتحقيق أعلى الدرجات لافتًا إلى إنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع جدول الامتحانات لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات المختلفة للاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتوفير كافة الاحتياجات فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة من أجل توفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات وتزويد جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والتأكيد على موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة بأن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة ووفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

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