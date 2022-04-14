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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض مي كساب في"أحلام سعيدة".. كل ما تريد معرفته عن الـ مينوبوز

مي كساب
مي كساب

تشارك الفنانة مي كساب في مسلسل “أحلام سعيدة” وتظهر في دور ربة منزل لا تعمل، كما أنه لا تنجب وذلك بسبب مرض الـ مينوبوز الذي تعاني منه في المسلسل.

ومرض الـ مينوبوز هو فترة ما بعد انقطاع الطمث هي الفترة التي تلي انقطاع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا، خلال هذه المرحلة ، تصبح أعراض انقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة ، أكثر اعتدالًا أو تختفي، يتعرض الأشخاص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب، قد تقلل الأدوية أو تغيير نمط الحياة الصحي من مخاطر هذه الحالات.

 

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وهناك ثلاث مراحل لانقطاع الطمث: ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث ومرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

فترة ما قبل انقطاع الطمث هي الفترة التي تسبق سن اليأس، يصف الوقت الذي تبدأ فيه الهرمونات في الانخفاض وتصبح دورات الطمث غير منتظمة، قد تبدأ في الشعور بآثار جانبية لانقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة .

ويحدث انقطاع الطمث عندما تتوقفين عن إفراز الهرمونات التي تسبب الدورة الشهرية ولا تنقطع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا على التوالي، بمجرد حدوث ذلك ، تدخل مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

وبعد انقطاع الطمث بمجرد حدوث ذلك ، تكون في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لبقية حياتك، يتعرض الأشخاص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لخطر متزايد للإصابة بحالات صحية معينة مثل هشاشة العظام وأمراض القلب.

في أي سن تعتبرين في سن اليأس؟

لا يوجد عمر تكون فيه تلقائيًا في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، بمجرد غياب دورتك الشهرية لأكثر من عام ، تكونين في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بغض النظر عن العمر، في المتوسط ​​، يمر الناس بسن اليأس عند حوالي 51 عامًا.

ما هي أعراض سن اليأس؟

يشعر معظم النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بأعراض باقية من انقطاع الطمث، الأعراض أقل حدة، في بعض الحالات ، تحدث الأعراض المزمنة بسبب انخفاض مستويات الهرمونات التناسلية.

يمكن أن يشعر الأشخاص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بأعراض مثل:

الهبات الساخنة والتعرق الليلي.
جفاف المهبل والانزعاج الجنسي.
كآبة.
التغييرات في الدافع الجنسي.
الأرق .
جلد جاف.
تغيرات الوزن.
تساقط الشعر .
سلس البول .

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