علي جمعة: الغيبة والنميمة من السلوكيات الخاطئة خاصة في العمل

حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من الغيبة والنميمة، قائلًا: "الغيبة والنميمة من السلوكيات الخاطئة خاصة في العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها".

وتابع "جمعة" خلال برنامج "مصر أرض المجددين" المُذاع على قناة ON، اليوم الخميس، أنه لا يجوز أن ينقل بعضنا عن بعض على سبيل التجسس أو الغيبة أو النميمة، مضيفًا:"اتركوا هذا النقل لوجه الله، ولا تستبيحوا هذه الوقيعة".



وأشار الى أن نقل الأخبار في العمل والإبلاغ عن زملائنا، واستباحة الكذب عليهم لا يتناسب مع أخلاقنا، أو آدابنا.