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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت HCI موديل 2022| صور

بعد الزيادة الجديدة
بعد الزيادة الجديدة .. اسعار ومواصفات هيونداي اكسنت HCI

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية القائمة السعرية الخاصة بسيارات هيونداي المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة اكسنت HCI موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

 

زودت السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصانا، و132 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.4 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر، ومن خلال لقدرات الفنية للسيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 فيمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.1 ثانية.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

وتضم السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة ومنها، مثبت سرعة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وحساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى تجهيزات قياسية مثل مكيف هواء، ونظام صوتي، وقفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية التحكم.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 325 ألف جنيه بدلاً من 295 ألف جنيه.

الفئة الثانية اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلاً من 315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلاً من 315 ألف جنيه.

الفئة الرابعة اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 365 ألف جنيه بدلاً من 335 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 اكسنت HCI موديل 2022 هيونداي أكسنت HCI موديل 2022

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