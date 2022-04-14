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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع قصور الثقافة.. قومي المرأة بالبحر الأحمر ينظم «أمسيات رمضانية»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، اليوم الخميس، تنظيم أمسيات رمضانية فى مختلف مدن المحافظة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

 

وقالت نيرمين أبو سريع، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، إن فرع المجلس سوف، ينظم 5 أمسيات رمضانية على 5 أيام متتالية بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير وذلك في الفترة من 16 إلى 20 أبريل 2022.

 

وأشارت "أبو سريع" إلى أن الأمسيات تأتي بمناسبة حلول شهر رمضان  الكريم، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تشمل الأمسيات عروضًا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تشمل الأمسية عروضًا فنية ومسرح العرائس والتنورة والفنون الشعبية والإنشاد الديني والأغاني الوطنية.

 

يذكر أن هذا البرنامج يأتى في إطار حرص المجلس القومي للمرأة، على استكمال مسيرة  العمل بحملات التوعية، لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  خلال شهر رمضان، واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالمدن المستهدفة فترة ما بعد صلاة التراويح. 

البحر الأحمر الفنون الشعبية رأس غارب المجلس القومى للمرأة سفاجا المصري المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

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