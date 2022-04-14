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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز موفي ستار.. نجلاء بدر:أصعب لحظة لما الثعبان مسك فى شعري |فيديو

نجلاء بدر
نجلاء بدر

 حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة  اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " تقديم الفنان رامز جلال المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " تقديم الفنان رامز جلال.

وتعرضت نجلاء بدر للدهشة عندما شاهدت الفنان العالمى فان دام أمامها، وسألته قائلة :" انت تعرف اسمي".

ودخلت نجلاء بدر فى حالة رعب شديدة خلال تنفيذ المقلب بها، وبدأت تصرخ قائلة:" يالهوى يا مصيبتى دا فيه تماسيح".

بعد انتهاء المقلب تفاجأت نجلاء برامز جلال، فقامت "بشتمه" وحاولت ضربه، معقبة:" أصعب لحظة كانت المطاردة والتعبان اللى مسك شعرى".


وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

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