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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء بدر فى رامز موفى ستار : ممكن أشرب سيجارة وشاي بنعناع و أنا اجمل واحدة فى مصر

نجلاء بدر
نجلاء بدر

 حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة  حلقة أمس برنامج " رامز موفي ستار تقديم الفنان رامز جلال  " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " .

وإلى أبرز التصريحات..
 

رامز موفي ستار.. نجلاء بدر:أصعب لحظة لما الثعبان مسك فى شعري |فيديو
عقب انتهاء المقلب تفاجأت نجلاء برامز جلال، فقامت "بشتمه" وحاولت ضربه، معقبة:" أصعب لحظة كانت المطاردة والتعبان اللى مسك شعرى".
 

رعب نجلاء بدر خلال رامز موفى ستار: يا مصيبتى دا فيه تماسيح
دخلت نجلاء بدر فى حالة رعب شديدة خلال تنفيذ المقلب بها، وبدأت تصرخ قائلة:" يالهوى يا مصيبتى دا فيه تماسيح".
 

نجلاء بدر لـ فان دام: أنا أجمل واحدة فى مصر |فيديو
تعرضت نجلاء بدر للدهشة عندما شاهدت الفنان العالمى فان دام أمامها، وسألته قائلة :" انت تعرف اسمي".
 

"شكة دبوس" تحرج نجلاء بدر في "رامز موفي ستار" |فيديو
وتعرضت نجلاء بدر لموقف محرج خلال ارتداء أزياء التصوير، حيث قامت مساعدة الازياء "بشكها بدبوس".
 

نجلاء بدر فى رامز موفي ستار: ممكن أشرب سيجارة وشاي بنعناع
بمجرد دخول نجلاء بدر موقع التصوير طالبت بدخول الحمام قائلة:" هموت وادخل الحمام".

وطالبت نجلاء بدر أيضا شرب سيجارة قائلة:" ممكن أشرب سيجارة وشاى بنعناع"

 

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