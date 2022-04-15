نجلاء بدر فى رامز موفى ستار : ممكن أشرب سيجارة وشاي بنعناع و أنا اجمل واحدة فى مصر

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة حلقة أمس برنامج " رامز موفي ستار تقديم الفنان رامز جلال " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " .

وإلى أبرز التصريحات..



رامز موفي ستار.. نجلاء بدر:أصعب لحظة لما الثعبان مسك فى شعري |فيديو

عقب انتهاء المقلب تفاجأت نجلاء برامز جلال، فقامت "بشتمه" وحاولت ضربه، معقبة:" أصعب لحظة كانت المطاردة والتعبان اللى مسك شعرى".



رعب نجلاء بدر خلال رامز موفى ستار: يا مصيبتى دا فيه تماسيح

دخلت نجلاء بدر فى حالة رعب شديدة خلال تنفيذ المقلب بها، وبدأت تصرخ قائلة:" يالهوى يا مصيبتى دا فيه تماسيح".



نجلاء بدر لـ فان دام: أنا أجمل واحدة فى مصر |فيديو

تعرضت نجلاء بدر للدهشة عندما شاهدت الفنان العالمى فان دام أمامها، وسألته قائلة :" انت تعرف اسمي".



"شكة دبوس" تحرج نجلاء بدر في "رامز موفي ستار" |فيديو

وتعرضت نجلاء بدر لموقف محرج خلال ارتداء أزياء التصوير، حيث قامت مساعدة الازياء "بشكها بدبوس".



نجلاء بدر فى رامز موفي ستار: ممكن أشرب سيجارة وشاي بنعناع

بمجرد دخول نجلاء بدر موقع التصوير طالبت بدخول الحمام قائلة:" هموت وادخل الحمام".

وطالبت نجلاء بدر أيضا شرب سيجارة قائلة:" ممكن أشرب سيجارة وشاى بنعناع"