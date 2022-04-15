نجلاء بدر فى رامز موفى ستار : ممكن أشرب سيجارة وشاي بنعناع و أنا اجمل واحدة فى مصر

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة حلقة أمس برنامج " رامز موفي ستار تقديم الفنان رامز جلال " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " .
وإلى أبرز التصريحات..
رامز موفي ستار.. نجلاء بدر:أصعب لحظة لما الثعبان مسك فى شعري |فيديو
عقب انتهاء المقلب تفاجأت نجلاء برامز جلال، فقامت "بشتمه" وحاولت ضربه، معقبة:" أصعب لحظة كانت المطاردة والتعبان اللى مسك شعرى".
رعب نجلاء بدر خلال رامز موفى ستار: يا مصيبتى دا فيه تماسيح
دخلت نجلاء بدر فى حالة رعب شديدة خلال تنفيذ المقلب بها، وبدأت تصرخ قائلة:" يالهوى يا مصيبتى دا فيه تماسيح".
نجلاء بدر لـ فان دام: أنا أجمل واحدة فى مصر |فيديو
تعرضت نجلاء بدر للدهشة عندما شاهدت الفنان العالمى فان دام أمامها، وسألته قائلة :" انت تعرف اسمي".
"شكة دبوس" تحرج نجلاء بدر في "رامز موفي ستار" |فيديو
وتعرضت نجلاء بدر لموقف محرج خلال ارتداء أزياء التصوير، حيث قامت مساعدة الازياء "بشكها بدبوس".
نجلاء بدر فى رامز موفي ستار: ممكن أشرب سيجارة وشاي بنعناع
بمجرد دخول نجلاء بدر موقع التصوير طالبت بدخول الحمام قائلة:" هموت وادخل الحمام".
وطالبت نجلاء بدر أيضا شرب سيجارة قائلة:" ممكن أشرب سيجارة وشاى بنعناع"