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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزامنًا مع عرض الحلقة الـ 13.. انتشار تريند الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج "الاختيار 3"، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، وذلك تزامنا مع عرض الحلقة 13 من مسلسل “الاختيار 3 القرار".

 

وتصدر هاشتاج "الاختيار 3 " قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي الحلقة 13 كالاتي:

 

أبطال مسلسل الاختيار 3

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.


يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

 

 

هاشتاج السوشيال ميديا مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 3 ابطال مسلسل الاختيار موقع التواصل الاجتماعي تويتر

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