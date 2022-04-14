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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات.. صور

تويوتا تقدم كورولا
تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات

اختارت تويوتا معرض نيويورك للسيارات للظهور العام لسيارة GR Corolla الجديدة كلياً، كما ظهرت منافستيها و Honda Civic Type R الجديدة و Volkswagen Golf R.

تنضم اللمسة الجديدة الرائعة على تويوتا كورولا إلى مجموعة سريعة التوسع من سيارات تويوتا الجديدة التي طورها قسم الأداء في Gazoo Racing، جنبًا إلى جنب معToyota GR Yaris و Toyota GR Supra و Toyota GR 86 ولكن على عكس تلك السيارات، فهي ليست متجهة للبيع في اوروبا.

تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات

يستخدم أحدث دخول إلى الرتب محركًا توربينيًا أحادي بسعة 1.6 لتر وثلاثة اسطوانات مألوفة من GR Yaris المشهود ولكن مع زيادة القوة بشكل كبير إلى 300 حصان وعزم الدوران المعزز قليلاً إلى 273 رطل قدم، بينما لم تؤكد تويوتا بعد أرقام الأداء، لكنها تتوقع تسارعاً من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة خلال 5.0 ثانية.

تأتي السيارة من الخارج بعدة ترقيات جديدة بفضل عادم المخرج الثلاثي، والذي يقلل الضغط الخلفي ويحسن تدفق العادم، ونظام تبريد جديد "متعدد الزيوت النفاثة"، وصمامات عادم أكبر، ومنفذ سحب آلي جزئي.

تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات

يتم إرسال الطاقة إلى كلا المحورين من خلال علبة تروس يدوية من ست سرعات، كما هو الحال في GR Yaris، مع وظيفة ناقل الحركة اليدوي الذكي (IMT)، والتي تعمل بشكل أساسي كوظيفة مطابقة سرعة الدوران من أجل عمليات نقل أقل سلاسة.

تم تجهيز سيارة Circuit Edition ذات الدرجة الأولى أيضًا بزوج من تفاضلات Torsen لتحسين الثبات والاستجابة عند المنعطفات، كما يتم تغليف العجلات الرياضية المخصصة مقاس 18 بوصة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 اللاصقة ومدعومة بأقراص مكابح أداء جيدة التهوية ومثبتة بأربعة مكابس من الألمنيوم.

تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات

بينما ترتبط صورة ظلية GR Corolla ارتباطًا وثيقًا بالسيارة التي تعتمد عليها أكثر من GR Yaris و Yaris العادية، وتقول Toyota أن "الهيكل شديد الصلابة تم تصنيعه خصيصًا" للسيارة الجديدة، حيث يوفر أعلى من المعيار، فهي تتميز بلحامات إضافية حول وصلات الهيكل واستخدام أكثر شمولاً للمادة اللاصقة الهيكلية بين المكونات المختلفة.

ويقال أيضًا أنها أخف من كورولا القياسية دون المساس بالقوة أو السلامة، ويتم استخدام مواد خفيفة الوزن في جميع الأنحاء، مما يجعل سيارة GR Corolla القياسية يبلغ وزنها الإجمالي 1474 كجم، ويأخذ إصدار Circuit Edition هذه الروح إلى أبعد من ذلك مع لوحة سقف مصنوعة من ألياف الكربون وغطاء محرك من الألومنيوم وأبواب أمامية.

تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات

يقدم التصميم المرئي المستوحى من السباق تفاصيل سوداء، ومداخل فجوة على غطاء المحرك والجوانب، وأقواس عجلات متوهجة بشدة ، والأكثر وضوحًا ، جناح بارز يمتد فوق الشاشة الخلفية، ويقابل ذلك تعديلات مستوحاة من رياضة السيارات في المقصورة، بما في ذلك عجلة قيادة GR مكسوة بالجلد ومقاعد تحمل علامة GR ودواسات من الألومنيوم، وفي إصدار Circuit، مقاعد من جلد الغزال ومقبض تبديل موقعة من رئيس Toyota Akio Toyoda.

تويوتا تقدم كورولا GR الجديدة في معرض نيويورك للسيارات
honda VOLKSWAGEN Corolla GR Corolla معToyota TOYOTA

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