روسيا تتهم أوكرانيا بشن غارة جوية على أهداف مدنية

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بشن غارة جوية على قرية كليموفو الروسية يوم الخميس ، ما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن طائرتي هليكوبتر هجوميتين أوكرانيتين ضربتا القرية على بعد نحو ثمانية أميال من الحدود.

وقال البيان: 'تحركتا على ارتفاع منخفض ، وأوقعتا ما لا يقل عن 6 غارات جوية على مبان سكنية' ، مضيفا أن سبعة أشخاص ، بينهم طفل ، أصيبوا في الغارة.

وقال الكرملين إن طائرات الهليكوبتر 'غزت بشكل غير قانوني المجال الجوي للاتحاد الروسي' ، في واحدة من عدة غارات عبر الحدود زعمها الروس منذ غزوهم غير الشرعي لأوكرانيا في فبراير.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأوكرانية على الفور على هذه المزاعم.

في الشهر الماضي ، نفى المسؤولون الأوكرانيون طلعات جوية مختلفة عبر الحدود ، بما في ذلك غارة على ما يبدو على مستودع وقود خارج بيلغورود، بروسيا.