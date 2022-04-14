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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم أوكرانيا بشن غارة جوية على أهداف مدنية

اوكرانيا
اوكرانيا

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بشن غارة جوية على قرية كليموفو الروسية يوم الخميس ، ما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن طائرتي هليكوبتر هجوميتين أوكرانيتين ضربتا القرية على بعد نحو ثمانية أميال من الحدود.

وقال البيان: 'تحركتا على ارتفاع منخفض ، وأوقعتا ما لا يقل عن 6 غارات جوية على مبان سكنية' ، مضيفا أن سبعة أشخاص ، بينهم طفل ، أصيبوا في الغارة.

وقال الكرملين إن طائرات الهليكوبتر 'غزت بشكل غير قانوني المجال الجوي للاتحاد الروسي' ، في واحدة من عدة غارات عبر الحدود زعمها الروس منذ غزوهم غير الشرعي لأوكرانيا في فبراير.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأوكرانية على الفور على هذه المزاعم.

في الشهر الماضي ، نفى المسؤولون الأوكرانيون طلعات جوية مختلفة عبر الحدود ، بما في ذلك غارة على ما يبدو على مستودع وقود خارج بيلغورود، بروسيا.

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