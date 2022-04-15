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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي يطالب اللاعبين بالتركيز ويحذرهم من استقبال أهداف أمام الرجاء بالقاهرة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، طالب زملائه من لاعبي الفريق الأحمر بالحفاظ على تركيزيهم طوال مباراة الرجاء المغربي، وحذرهم من استقبال أي هدف أمام الفريق المغربي خاصة في موقعة ستاد القاهرة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، حرص اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق علي مدار التدريبات الأخيرة  مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وعلي معلول ووليد سليمان وأيمن أشرف على عقد جلسات متواصلة مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم معنويا قبل موقعة الرجاء المغربي المقرر لها يوم السبت المقبل.

وأضاف شبانة، اللاعبين الكبار خلال الجلسات شددوا  بضرورة التركيز في اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب على الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي.

وأتم شبانة، الشناوي طالب اللاعبين وخاصة المدافعين بعدم الإنشغال بالمدرجات والتركيز فقط مع مهاجمي الرجاء المغربي حتي لايتكرر سيناريو أخطاء اخر المباريات ولابد من استيعاب خطأ مباراة المصري لأن استقبال أي هدف في القاهرة سيكون له تأثيره السلبي علي مشورانا نحو الوصول إلي نهائي البطولة".

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