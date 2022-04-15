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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| صور جديدة لسد النهضة مع تطورات حول الملء الثالث والنفط يرتفع بعد أنباء فرض حظر أوروبي على الطاقة الروسية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شابًا فلسطينيًا من سكان كفر دان بمدينة جنين، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى.. شاهد
اقتحمت شرطة دولة الاحتلال الإسرائيلي، باحة المسجد الأقصى، وذلك وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل ونابلس
نشبت مواجهات بين فلسطنيين  مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية
ارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، بعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظراً على واردات النفط الروسية.

نيويورك تايمز : الاتحاد الأوروبي يخطط للتخلي عن النفط الروسي
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس، نقلا عن مصادر، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حظر مرحلي على واردات النفط الروسية بحيث يكون لدى الدول الأعضاء الوقت للتفاوض مع الموردين الآخرين.

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

البنتاجون: ما حدث للطراد موسكفا ضربة قوية لأسطول روسيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن ما حدث للطراد الروسي موسكفا يعتبر بوضوح ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث
كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة تفاصيل جديدة حول منسوب المياه وارتفاع الممر الأوسط واستعدادات إثيوبيا للملء الثالث.

أوكرانيا: روسيا تحشد وحدات جوية تمهيدا لمعركة الشرق
أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني أمس الخميس أن روسيا تستكمل الاستعدادات لشن هجوم في شرق أوكرانيا عبر حشد وحدات القوات الجوية.

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث

البنتاجون: لم نرصد محاولات روسية لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

البنتاجون: لم نرصد محاولات روسية لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، أمس الخميس إن الولايات المتحدة لم ترصد أي محاولات من قبل روسيا لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

حادث أم هجوم أوكراني؟.. القصة الكاملة لغرق الطراد الحربي الروسي "موسكفا"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية غرق الطراد الصاروخي الروسي "موسكفا" في البحر الأسود بسبب الطقس العاصف والأضرار التي لحقت به نتيجة حريق اندلع على متنه، فيما قالت أوكرانيا إنها استهدفت الطراد بصاروخ.

رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات روسيا بالنووي وصمت الصين
عبر مسئولون بـ الاستخبارات الأمريكية، عن قلقهم المتزايد بشأن استعداد روسيا لإطلاق بعض ترسانته النووية في الوقت الذي يواجه فيه "يأسًا محتملاً" في أوكرانيا.

بسبب الغزو الروسي.. بوتين يحذر دول الغرب
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، من أن محاولات دول الغرب للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاداتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

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