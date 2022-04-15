محافظ الوادي الجديد يدعم تطوير مدخل المنيرة بعشرة آلاف جنيه

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء امس، أعمال التطوير الجارية بمدخل قرية المنيرة بالخارجة، يرافقه عددٌ من التنفيذيين المعنيين.حيثُ تفقد اللوحة الجدارية بمدخل القرية التي تم تصميمها على الطراز الواحاتي وتُجسد مشروع بشاير الخير.

ووجّه بدعم الوحدة المحلية بمبلغ عشرة آلاف جنيه لاستكمال أعمال تطوير مدخل القرية والميدان الرئيسي والجداريات؛ وذلك لإضفاء المظهر الحضاري.

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كما وجّه بدراسة تخصيص قطعة أرض _في حالة الجديّة_

لعمل "دار مناسبات" بالقرية مناصفةً بين المحافظة والأهالي.