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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نسبة الإيرادات..حسن الرشيدي: تطوير قناة السويس تأتي بـ مردودها الإيجابي

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي، حسن الرشيدي، إن الجميع يدرك مدى أهمية قناة السويس، والدولة تعي تماما مدى أهمية تطوير القناة، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تطويرها.

 

وأضاف "حسن الرشيدي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن التوسعات وعمليات التطوير التي تتم داخل القناة تأتي بـ مردودها الإيجابي، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

 


وأكمل: القناة أصبحت تستقبل أكبر سفن وحاويات في العالم، كما أننا نقوم بنقل ما يقارب من مليار طن عبر قناة السويس، وكل ذلك حدث بفضل التطور التي تشهده القناة والموانئ، منوها بأن الدولة تعمل حاليا على إعادة إحياء المناطق المحيطة بالقناة والموانئ.

 


وشدد على أن الرئيس السيسي يولي قناة السويس اهتماما بالغا، ويشرف على تطويرها طوال الوقت، منوها بأن هناك استراتيجية محددة لتطوير تلك الأماكن.

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