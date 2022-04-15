بالقانون.. 4 شروط للحصول على رخصة الطيران وحالتان لوقفها

وضع قانون الطيران المدني، ضوابط عمل الشركات بمجال النقل الجوي سواء للأشخاص أو البضائع، كما لم يغفل القانون تحديد الشروط والمواصفات التي تتيح الحصول علي رخصة اجازة هيئة قيادة الطائرات وايضا إيضاح الحالات التي يتم إيقاف الحصول عليها.

اجازات هيئة قيادة الطائرات

- يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة طائرة تعمل فى اقليم الدولة أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

- ومع ذلك يجوز لـ سلطة الطيران المدنى عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فى اقليم الدولة بالشهادات والاجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية.

اصدار واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى

- تختص سلطة الطيران المدنى باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقا لشروط اصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التى تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

- تصدر سلطة الطيران المدنى الاجازات المذكورة فى البند السابق. بعد أن تتأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى.

ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك، باجراء الاختبارات النظرية والعملية التى تقررها فى هذا الشأن.

- سلطة الطيران المدنى الحق فى عدم اصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية اجازة مما يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق فى سحب الاجازة أو ايقافها أو الغاء اعتمادها، وذلك اذا تبين لها أن طالب هذه الأجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو اذا خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.

- لا يجوز لحائز أية اجازة أن يستمر فى أداء الأعمال التى تخوله حق القيام بها، اذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.

تعتبر الاجازة المذكورة موقوفة اذا ما أصاب حائزها

- جرح يعوقه عن أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها.

- مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها وعلى حائز الاجازة فى مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبى المقرر للاجازة التى يحملها.

تصدر سلطة الطيران المدنى شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التى تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة مصرية إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها.

ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقًا للقواعد التى تحددها سلطة الطيران المدنى.

ولسلطة الطيران المدنى وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها.