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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا علي استهداف السعودية.. التحالف ينشر فيديو لتدمير إحدى المسيرات الحوثية

التحالف العربي
التحالف العربي

نشرت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مشاهد لاعتراض وتدمير إحدى الطائرات المسيرة التابعة لمليشيات الحوثي بالأجواء اليمنية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، يأتي ذلك بعد أن حاول الحوثيون استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية لـ السعودية، اليوم الأحد، بأربع طائرات مسيرة أعلن التحالف اعتراضها وتدميرها.

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها الحوثيون لاستهداف المنطقة الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية

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وأكد التحالف رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

 

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