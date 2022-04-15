المؤبد يواجه تشكيلا عصابيا بتهمة حيازة مواد مخدرة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 22 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

فى سياق متصل، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 22 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها على المعمل الجنائي لفحصها.



وكانت قد أسفرت الحملة عن ضبط 22 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى مخدر الهيروين و الحشيش،و البودر، و مخدر الشادو.

وبمواجهة المتهمين، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

عقوبة حيازة المواد المخدرة



نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.