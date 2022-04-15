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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل توبة الحلقة 14.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها وأحداثها.. خاص

عمرو سعد
عمرو سعد

يذهب ابن توبة إلى بورسعيد مرة أخرى للعيش مع ام سيحا ؛ في الوقت الذي اختار نجل توبة العيش مع أم سيحا وليس مع أهل والدته بسبب تردد سيد الأجنبي على منزل جده.


ويدخل دياب في علاقة مع زوجة خاله طرازان حيث اتفقا أن تنجب من خاله حتى يحصلان على ورثه.


وشهدت الحلقة، حديث مطول بين إحسان "صبا مبارك" وتوبة حيث استعادت ذكرياتها معه قبل هروبة وطالبته بالعودة مرة اخري لبعضهما البعض.


في الوقت الذي رفض عمرو سعد رجوعهما معللا أنه قد زاد به الحمل والتعب وعليه العديد من المشاكل ولكن صبا مبارك اصبت على رجوعهما.

وتنتهي الحلقة بضرب توبة ل اسلام حافظ وذلك بعد ان ذهب لإحسان وقام بمضايقتها ليخرجك توبة ويضربه هو ورجالة ويقول توبة رجع تاني يا حارة وتنتهي بعدها الحلقة .

الحلقة 13:

شهدت الحلقة 13 من مسلسل توبة خروج عمرو سعد من السجن ليجد زوجته أسماء أبو اليزيد ووالده عبد العزيز مخيون قد تم قتلهم في الشقة .

بعدها يذهب عمرو سعد لدفن زوجته ووالده حيث ظهر الحزن الشديد علي ابنه خلال المشهد .

بعدها يعلم توبة في نهاية الحلقة ان سيد الاجنبي هو من قام بقتل زوجته ووالده حيث عثر علي قطعة من خاتمه.

مسلسل توبه يتصدر تريند تويتر


تصدر مسلسل توبه تريند على موقع التواصل الإجتماعي لتداول التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة 13 مساء امس على قناة mbc مصر.


و يتصدر قائمة الترندات واسم عمرو سعد في قمة الترندات ويوجد تفاعل كثير من الجمهور وردود إيجابية حول المسلسل منذ بداية عرض الحلقة الأولى.


مسلسل توبه بطولة عمرو سعد وصبا مبارك وماجد المصري ودياب وأسماء أبو اليزيد، ويعرض المسلسل في تمام السابعة مساء، كما يعاد في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على قناة "إم بي سي".


والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو سعد والفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل "الجسر"، من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، ويشارك في العمل محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، محمد منير، عصام عمر، أحمد علي، والطفل يوسف أحمد وآخرين وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل توبه مسلسل توبة الحلقة 14 تفاصيل الحلقة قبل عرضها وأحداثها الحلقة 14 ابن توبة

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