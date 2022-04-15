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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : مراكز التخسيس غير المرخصة تمثل خطرا على الصحة العامة

مراكز السمنة والنحافة
مراكز السمنة والنحافة

طالبت النائبة ، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بـ بضرورة التصدى لمراكز التخسيس والسمنة غير المرخصة ، وكذلك علاج الإدمان غير المرخصة، مؤكدة أن كلاهما يمثل مخاطر على الصحة العامة للمواطنين ، حيث أن هناك العديد من الوقائع سواء في مراكز التخسيس  أو مراكز علاج الإدمان كانت سببا في وفاة الكثيرين .

 

و أوضحت “ عبد الحليم ” أن هذه المراكز يديرها مجموعة من غير المتخصصين، إلى جانب عدم توافر الاشتراطات اللازمة لافتتاح مركز طبي مما ينتج عنه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أن القائمون على هذه المراكز يستغلون المواطنين نظير حصولهم على جسم مثالي.

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صحة البرلمان تطالب بتشديد الرقابة على مراكز السمنة والنحافة غير المرخصة

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طلب إحاطة لتكثيف الرقابة على مراكز السمنة والنحافة



وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة تكثيف الجهود من جانب قطاع التفتيش الطبى فى وزارة الصحة، وشن حملات مفاجئة على جميع المراكز من هذا التخصص، للتأكد من صلاحيتها وفقا القانون، وحصرها ووقف نشاطها وتوقيع عقوبات رادعة على أصحابها .

 

 أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن قصور دور الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة في الرقابة على مراكز السمنة والنحافة.

ايناس عبد الحليم لجنة الصحة مراكز التخسيس وزارة الصحة مراكز السمنة الصحة

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