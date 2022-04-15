التعليم العالي في أسبوع.. عبد الغفار يتفقد مباني الجامعة البريطانية.. الالتزام بالخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ..إغلاق كيان وهمي يمنح الحاصلين على الإعدادية دبلوم تمريض

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ويتفقد الجامعة البريطانية

الالتزام بالخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.. أبرز تعليمات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

أكاديمية الأقصى.. إغلاق كيان تعليمي وهمي لمنح الحاصلين على الإعدادية دبلوم تمريض



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، إغلاق كيان تعليمي وهمي لمنح الحاصلين على الإعدادية دبلوم تمريض.

فقد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجُدد لمجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، متمنيًا لهم التوفيق، والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر، ومثمنًا جهود مجلس الإدارة السابق، كما وقف المجلس دقيقة حداد على روح د. عماد حجازي الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

وأكد الوزير ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لتفعيل الدورة الكاملة للابتكار، والاهتمام بالاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.



ووجه الدكتور عبدالغفار بالعمل على تهيئة بيئة مُشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تكون قادرة على إنتاج المعرفة، وتسويقها بكفاءة وفعالية، وخلق جو من المُنافسة العلمية المبنية على التميز، مضيفًا أن هناك أهمية قُصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة رؤية مصر 2030 والمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف الدكتور عبدالغفار أن الوزارة مُستمرة في دعم الباحثين المصريين لنشر انتاجهم العلمي في أفضل المجلات العالمية المُتخصصة والتوسع في دعم النشر الحر، وإضافة مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الحديثة والتكنولوجيات البازغة.

وخلال الاجتماع، استعرض د. ولاء شتا عرضًا تقديميًا، حول الهيئة منذ نشأتها عام 2007 حتى صدور قرار تحويلها إلى هيئة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عام ٢٠١٩؛ بهدف دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي

كما قدم الدكتور ولاء شتا عرضًا تفصيليًا حول النداءات التي أطلقتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كأحد روافد التمويل التنافسي الفعال للبحث العلمي في مصر، لافتًا إلى المردود الإيجابي لتطور أداء الهيئة، وزيادة عدد المُستفيدين من المنح والنداءات البحثية، ومراكز التميز في شتى المجالات التي تخدم أهداف التنمية المُستدامة.

وأوضح الدكتور ولاء شتا أن تمويل الهيئة للمشروعات البحثية قد تضاعف خلال عام 2021، وحصل عدد كبير من الباحثين الشباب على تمويل مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن مبادرة دعم "النشر العلمي الحر" تشمل كافة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية والمدن العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى، مؤكدًا أن الهيئة تدعم النشر العلمي الحُر، بما يُساهم في رفع العبء عن الباحثين المصريين، من خلال تمويل مصاريف النشر الدولي بالمجلات العلمية المُتميزة، ويُساهم ذلك في وضع المؤسسات العلمية المصرية في المكانة التي تستحقها، بالإضافة إلى تشجيع التوسع في الاستشهاد بالأبحاث المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، مشيرًا إلى اتفاقية النشر الحُر التي تم توقيعها بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والناشر Springer Nature وبنك المعرفة المصري.

كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. محمد لطفي رئيس الجامعة، عددًا من منشآت الجامعة البريطانية في مصر، بحضور د. محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود. يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس



وتفقد الوزير وحدة التحليل المالي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والورش الخاصة بكلية الهندسة والتي تضم أحدث المُعدات اللازمة للعملية التعليمية، وعدد من استديوهات كلية الإعلام والأتصال، بالإضافة إلى تفقد حاضنة ريادة الأعمال "science park"، مشيدًا بمدى جاهزيتها لتقديم تجربة تعليمية وصناعية مُتميزة.

كما تفقد الوزير، كلية طب الأسنان ووحدة العيادات المتنقلة المُزودة بأحدث الأجهزة الطبية، معربًا عن سعادته بالخدمات التي تُقدمها الجامعة البريطانية في مصر للمرضي بالمجان.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي للتطورات التي شهدتها الجامعة البريطانية في مصر، على المستوى التعليمي والبحثي، كما التقى بعدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية المُقدم لهم.

كما ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المُشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر.

وجه المجلس الشكر للجامعة البريطانية برئاسة الدكتور محمد لطفي؛ لاستضافتها الاجتماع المُشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، كما رحب بالأعضاء الجُدد للمجلسين.

في كلمته، أكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وثمن الوزير دور الجامعات والمعاهد الخاصة المُشاركة في مبادرة "رمضان الخير"؛ لدعم كافة العاملين من الإداريين والعمال بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لتوفير المُستلزمات الأساسية لشهر رمضان المُعظم.

بينما صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس أكد في اجتماعه على ضرورة استكمال الجامعات الخاصة والأهلية تعديل لوائح الكليات والبرامج الدراسية، بما يتوافق مع تعديلات المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تسمح بتخرج الطالب عقب انتهائه من اجتياز عدد الساعات المُعتمدة للبرنامج الدراسي المُلتحق به.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أكد أيضًا على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.



بينما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.



وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية"، ومقرها (شارع عثمان محمد - طنطا - محافظة الغربية)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، وراسبي الثانوية العامة، فضلاً عن القبول بدرجات نجاح 50%، وتزعم منح دبلوم تمريض بشهادة مُعتمدة من إحدى الجامعات المصرية

وأصدر وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الغربية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية والتي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.