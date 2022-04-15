المفتي: زي المرأة الشرعي للصلاة يستر الجسم ولا يصف المفاتن

حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، معايير الزي الشرعي المطلوب للمرأة المسلمة لأداء الصلاة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» المذاع على قناة صدى البلد،، أن الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة لأداء الصلاة هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.

المرأة الصائمة

وعن تعطر المرأة الصائمة في نهار رمضان قال مفتي الجمهورية: إن الصوم في حد ذاته صحيح ما لم يدخل في الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يُمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين؛ فهناك ضوابط للتزيُّن المسموح.